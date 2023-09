A carregar o vídeo ...

Otávio foi titular no Ohod-Al Nassr ( 1-5 ) e saiu na reta final do encontro, referente aos 16 avos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita, já com tudo resolvido. Luís Castro, contente com o seu pupilo, deu-lhe um 'calduço' tão grande no momento da substituição que até deixou o médio com dores...