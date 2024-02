Luís Castro deu um dia de descanso extra a Mané, mas o senegalês... apareceu para treinar

A carregar o vídeo ...

Ausente dos trabalhos do Al Nassr por estar ao serviço da seleção senegalesa na Taça das Nações Africanas - competição na qual o Senegal acabou por ser eliminado pela Costa do Marfim nos oitavos de final -, Sadio Mané surpreendeu tudo e todos esta terça-feira ao aparecer no centro de treinos do clube saudita, isto quando Luís Castro já tinha comunicado ao grupo que o extremo teria um dia de descanso extra devido à sua participação na CAN e também por se ter casado recentemente. "Olá a todos, daqui Mané. Acabei de regressar ao centro de treinos, e desfrutei. Vamos assegurar-nos de que estamos preparados, mas que vocês também estão. Vemo-nos brevemente no estádio, adeus!", disse o futebolista. [Vídeo: Al Nassr]