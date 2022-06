Luís Castro faz apelo aos adeptos do Botafogo: «Jamais a violência poderá estar de mão dada connosco»

A carregar o vídeo ...

O técnico do Botafogo, Luís Castro, viu o centro de treinos invadido esta quarta-feira por adeptos furiosos com o momento da equipa no Brasil. Os jogadores foram o principal alvo da contestação e o treinador português até acabou aplaudido à saída do centro de treinos. Através dos meios oficiais, Luís Castro lançou um apelo aos adeptos pelo fim da violência.