Luís Castro foi à terra-natal de Garrincha: «Era um dos locais do Mundo que queria visitar, é um dia que vai ficar para sempre»

O treinador do Botafogo, Luís Castro, 'sentiu' a vivência do antigo craque brasileiro Mané Garrincha com uma visita à terra natal do campeão do Mundo pelo Brasil e da lenda do emblema da Estrela Solitária. "Percorrer alguns dos caminhos de Garrincha é uma forma de viver e sentir a história a fervilhar em nós. O privilégio de ir à sua terra natal, Pau Grande, com a Estrela Solitária ao peito é um sentimento impressionante. Um dos momentos mais bonitos da minha vida", explicou o técnico português através da conta de Instagram. [Imagens: Botafogo TV]