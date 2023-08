A carregar o vídeo ...

Luís Castro recordou numa entrevista 'Canal Goat' as condições que encontrou no Botafogo, clube brasileiro de onde saiu para assumir o comando técnico do Al Nassr. O treinador lembra que não havia campos para treinar, que os jogadores almoçavam sandes de carne, que tomava banho de água fria e que havia bichos nas instalações. (YouTube/'Canal Goat')