Luís Costa e a competição com o ídolo Zanardi: «Ele diz que eu quero dar-lhe um pontapé no rabo»

Luís Costa é um dos protagonistas da 'SuperAção', campanha levada a cabo pelo Comité Paralímpico de Portugal que tem como objetivo a promoção da prática desportiva, bem como a captação com novos ciclistas. O paraciclista, que recentemente representou Portugal nos Jogos de Tóquio, abordou o futuro e as perspetivas para Paris'2024 numa conversa com Record, tendo ainda falado do sonho de competir contra o italiano Alessandro Zanardi, o ex-piloto de Fórmula 1 que serviu de motivação para que entrasse no mundo do desporto adaptado.