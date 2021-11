Luís de Sousa e a contratação de dois ex-Flamengo: «A malta nova alimenta-se muito mal»

A carregar o vídeo ...

Luís de Sousa, diretor-geral da SAD do Vilafranquense, explicou o porquê de ter contratado um fisiologista e um nutricionista, dois ex-quadros do Flamengo. "A malta nova alimenta-se muito mal e não estou a dar uma notícia em primeira mão. A alimentação do jovem é complicada. É preciso ensiná-los e acompanhá-los no dia-a-dia", explicou o dirigente luso-francês em entrevista a Record.