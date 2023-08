A carregar o vídeo ...

Diante do Darmstadt, no último jogo de preparação para a nova temporada, o Liverpool chegou a uma vantagem de 3-1, mercê de um grande golo de calcanhar de Luis Díaz. O ex-FC Porto antecipou-se à marcação, na sequência de um canto de Szoboszlai, e fez a rede balançar com grande classe.