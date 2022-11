A carregar o vídeo ...

Luis Enrique, o selecionador espanhol, foi questionado por um jornalista alemão sobre a filha falecida em 2019, com 10 anos, vítima de um cancro nos ossos. A criança completaria ontem 13 anos, no dia em que a seleção espanhola jogou com a Alemanha no Mundial... (Vídeo Twitter)