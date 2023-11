A carregar o vídeo ...

Luís Fabiano, antigo avançado do FC Porto, foi o mais recente convidado do programa 'Benja Me Mucho' onde, entre outros temas, falou do jogo entre Portugal e Brasil do Mundial'2010, que na altura acabou empatado sem golos, recordando o duelo intenso que travou com Pepe, central da Seleção Nacional. (Vídeo: YouTube/Benja Me Mucho)