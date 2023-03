Luís Leal bisa no surpreendente empate de São Tomé e Príncipe com a Serra Leoa

A carregar o vídeo ...

A seleção de São Tomé e Príncipe causou surpresa esta quarta-feira ao empatar a dois golos frente a Serra Leoa, em jogo da terceira jornada do Grupo A de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN'2023). Os dois golos de São Tomé e Príncipe, que esteve por duas vezes na frente do marcador, foram da autoria do avançado Luís Leal, ex-BSAD e ex-Estoril, aos 43 e 59 minutos, que valeu o primeiro ponto conquistado depois de duas derrotas pesadas, frente à Guiné-Bissau, outro país lusófono, por 5-1, e à Nigéria, por 10-0.