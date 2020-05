A carregar o vídeo ...

O defesa do Sporting Luís Neto é um dos futebolistas da ação de sensibilização lançada pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Liga Portugal que promove as orientações da Direção Geral da Saúde para garantir um regresso em total segurança do futebol. "Vê na TV e no máximo dez amigos", diz.