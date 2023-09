Luís Pedro Sousa: «Di María e Neres não são preguiçosos, mas têm menor apetência para o processo defensivo»

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre se no futebol atual é possível triunfar sem utilizar todos os jogadores no processo defensivo, Roger Schmidt referiu que no seu estilo de jogo é algo impossível e até aproveitou para dar dois exemplos da sua ideia: o Man. City por um lado; o Paris SG por outro. "Num futebol moderno, precisamos de onze jogadores que sejam fiáveis no comportamento tático.Os defesas são os mais envolvidos nisso, mas espero a mesma coisa dos atacantes. Vejo muitos bons exemplos: se olharmos para o Man. City, que venceu no ano passado a Premier League e a Champions, os jogadores de ataque deles não são preguiçosos", disse Schmidt. Declarações analisadas por Luís Pedro Sousa, chefe de redação de Record, na CMTV.