As declarações de Jorge Jesus sobre o sorteio da Champions foram analisadas sábado à noite na CMTV, com Luís Pedro Sousa, chefe de redação de Record, a destacar as características do treinador do Benfica e dizer ainda não compreender tanta contestação a JJ mesmo com o apuramento para os 'oitavos' da prova milionária.