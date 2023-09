A carregar o vídeo ...

Luís Querido, capitão do OC Barcelos, quer voltar a repetir a conquista da Elite Cup. Os minhotos ganharam o título em 2021, mas ficaram no 7º lugar no ano passado. A competição decorre em Tomar entre 15 e 17 de setembro e reúne as oito melhores equipas do campeonato da época passada. É o primeiro troféu da temporada e tem o selo Record.