A carregar o vídeo ...

Luís Suárez é jogador de jogos grandes e este domingo confirmou-o. Diante do Peñarol, no sempre tenso dérbi de Montevideu, o veterano avançado mostrou aquilo que tão bem sabe fazer, ao apontar um golaço na vitória do seu Nacional por 3-1. Aos 35 anos, Lucho está aí para as curvas.