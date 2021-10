A carregar o vídeo ...

Foi a uma pergunta de Record, na conferência de imprensa pós-treino do Uruguai, este sábado, que Luis Suárez abordou a nova vaga ofensiva da celeste, que neste caso tem como protagonista Darwin, avançado de 22 anos do Benfica. Questionado sobre a evolução do compatriota, o veterano do Atlético de Madrid, de 34 anos, garantiu que está no sítio certo. .. para chegar longe.