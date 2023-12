Luis Suárez interrompeu 'flash' de Abel Ferreira e atirou: «Estou à espera que agradeças...»

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira falava para os microfones da 'SportsCenter', no âmbito da recém-conquista do Brasileirão 2023, quando foi interrompido por Luis Suárez. Depois de uma fotografia com o português, a pedido de Abel Ferreira, o avançado uruguaio atirou: "Estou à espera que agradeças", um comentário que provocou alguns risos entre ambos: "Obrigado! Grande jogo!", atirou o treinador do Palmeiras, como que agradecendo o hat trick que o uruguaio apontou na vitória do Grémio sobre o Botafogo, por 4-3, que acabou por lançar o Palmeiras para a conquista de mais um campeonato.