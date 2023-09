A carregar o vídeo ...

Luisão, diretor técnico do Benfica, abordou esta segunda-feira o sorteio da fase de grupos da Allianz Cup, que ditou que as águias vão defrontar Arouca e AVS SAD. O antigo defesa dos encarnados pediu uma abordagem diferente da época passada e deixou a garantia de que as águias querem vencer a competição.