Lukaku e Ibrahimovic pegaram-se e o belga teve de ser segurado pelos colegas

O ambiente aqueceu nos instantes finais da primeira parte do dérbi de Milão, com Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic a desentenderem-se e a ficarem muito perto do confronto físico. Primeiro os dois jogadores encostaram cabeças e discutiram de forma acalorada e depois, já após o apito para o descanso, o belga teve de ser controlado pelos colegas para evitar males maiores... A segunda parte promete!