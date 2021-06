Romelu Lukaku, homem-golo da Bélgica, apontou o primeiro golo da seleção belga na presente edição do Euro'2020. No momento dos festejos, o ponta-de-lança do Inter Milão não esqueceu o companheiro de equipa Eriksen, que hoje caiu inanimado no jogo entre Dinamarca e Finlândia. [Vídeo: VSports]