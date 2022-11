A carregar o vídeo ...

O internacional alemão Lukas Podolski deixou todos de mãos na cabeça com o que fez este sábado ao serviço dos polacos do Górnik Zabrze. Antes da linha do meio-campo, o esquerdino de 37 anos arriscou um remate antes do meio-campo na vitória (1-4) ante o Pogon Szczecin... e que golo! Para ver e rever!