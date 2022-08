A carregar o vídeo ...

Jucie Lupeta cumpriu o primeiro jogo pelos israelitas do Maccabi Kabili Jaffa e não irá esquecê-lo tão depressa. O avançado português formado no FC Porto estreou-se a marcar pelo novo clube com um slalom de 90 metros! Arrancou após o canto e só parou na outra área, chutando à saída do guarda-redes do Hapoel Ramat Gan num encontro em que ainda fez uma assistência.