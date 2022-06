A carregar o vídeo ...

Nastic Tarragona e Racing Ferrol disputaram o playoff de acesso à 2ª divisão espanhola. Se dentro do estádio não existiram problemas, não se pode dizer que fora dele estivesse tudo calmo. Adeptos das duas equipas envolveram-se em desacatos que apenas foram travados com a intervenção da polícia à bastonada para dispersar o conflito dentro do recinto do Racing de Ferrol.