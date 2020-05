Lutador do UFC pede desculpa a adversário... enquanto lhe dá 'porrada'

A carregar o vídeo ...

Todos concordam que os eventos à porta fechada retiram alguma da magia do desporto, mas a verdade é que esta situação permite também assistir-se a momentos inesperados. Como aquele que se viu esta madrugada no UFC Fight Night, com o brasileiro Glover Teixeira a ser apanhado pelas câmaras a pedir desculpas a Anthony Smith... enquanto o mantinha imobilizado e depois de lhe dar uma boa dose de 'pancada'. "Desculpa, Anthony, isto é parte do trabalho", disse Glover, perante a surpresa do seu oponente...