Lutador sensação do UFC voltou após batalha contra a Covid-19 e deu um verdadeiro show

Em março deste ano, depois de uma longa batalha contra a Covid-19 e as suas sequelas, Khamzat Chimaev anunciou o adeus aos octógonos . Sete meses depois, o sueco de ascendência russa acabou por voltar aos combates no UFC e não só venceu no retorno como deu um verdadeiro show. A vítima foi o chinês Li Jingliang, no UFC 267, numa luta de sentido único na qual o lutador asiático praticamente não teve tempo de atacar. Chimaev venceu por submissão, no primeiro assalto, e manteve o seu registo perfeito no UFC: 10 combates, 10 vitórias.