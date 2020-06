Lutador tira latas de spray a adolescentes nas ruas: «Esta m... ainda é sobre o George Floyd?»

A carregar o vídeo ...

O lutador norte-americano Jon Jones foi para as ruas da cidade de Albuquerque, nos EUA, tentar ajudar a conter a onda de violência que assola o país, depois da morte de George Floyd. Jones partilhou um vídeo no Instagram, onde aparece a tirar latas de spray a adolescentes. "Esta m... anda é sobre o George Floyd? Por que razão vocês, adolescentes, estão a destruir as nossas cidades? Como jovem negro, acreditem, também estou frustrado, mas não é desta forma que se faz as coisas. Estamos a piorar uma situação que já é má. Se tens realmente amor pela tua cidade, protege-a, seu m.... As pessoas mais velhas têm de falar, têm ligar aos jovens das suas famílias e pedir-lhes que voltem para casa hoje à noite", escreveu o lutador no Instagram.