'Luva de Pedreiro' apaga vídeos e decide deixar redes sociais: «Vou viver a minha vida normal, sossegado»

Iran Ferreira, o influencer brasileiro conhecido como 'Luva de Pedreiro' apagou todos os vídeos do Instagram e gravou uma mensagem onde revela que vai retirar-se. O jovem de 20 anos explicou aos seus seguidores que não foi 'hackeado' e que decidiu "viver uma vida normal, sossegado", depois de cumprir os contratos que ainda tem com várias marcas. 'Luva de Pedreiro' gravava vídeos de futebol e tinha mais de 18 milhões de seguidores no Instagram. Conheceu algumas das maiores estrelas do futebol mundial e tornou-se num fenómeno à escala global em poucos meses. (Vídeo Instagram)