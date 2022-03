A carregar o vídeo ...

O 'TikToker' brasileiro 'Luva de Pedreiro', o nome pelo qual é conhecido Iran Ferreira, esteve com Neymar e recebeu uma série de prendas do craque, a maioria delas roupas com a marca do jogador. Depois gravou um vídeo a mostrar as peças e a agradecer ao futebolista do PSG. (Vídeo Twitter)