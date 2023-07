'Luva de Pedreiro' realiza sonho e conhece Cristiano Ronaldo: «Sempre foi a minha inspiração»

A carregar o vídeo ...

O influencer brasileiro conhecido como 'Luva de Pedreiro' conheceu Cristiano Ronaldo e partilhou no Instagram um vídeo do momento em que encontrou o craque. E deixou uma mensagem emocionada: "Quero antes de mais agradecer a Deus por tudo isto e a vocês, a minha tropa. Depois de todas dificuldades por que passei, andava mais de 10 km a pé para postar um vídeo e o telemóvel não tinha memória para os gravar. E hoje, chegar onde cheguei é algo inacreditável. Realizei meu sonho, que era conhecer o Cristiano Ronaldo, que eu achava que seria impossível. Quem me acompanha sabe que ele sempre foi minha inspiração e isto que aconteceu comigo serve de exemplo para todos vocês. Não desistam dos vossos sonhos. Receba!"