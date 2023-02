André Almeida, que recentemente rescindiu com o Benfica, foi este sábado homenageado antes do jogo com o Casa Pia. Em pleno relvado da Luz e com os 12 troféus que conquistou pelos encarnados, foi aplaudido de pé e chorou de emoção. Rui Costa esteve presente e deu um sentido abraço a Almeida. Veja aqui a fotogaleria