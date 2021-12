A carregar o vídeo ...

A mãe de Cristiano Ronaldo não conseguiu evitar a emoção ao ler aque o craque do Manchester United lhe deixou nas redes sociais no dia do seu aniversário. Dolores Aveiro, que hoje celebra 67 anos de vida, emocionou-se com as palavras de carinho que o filho lhe deixou. O vídeo foi partilhado por Kátia Aveiro. (Vídeo Instagram)