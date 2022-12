A carregar o vídeo ...

A mãe de Cristiano Ronaldo, que está no Qatar, admitiu estar "nervosa" esta manhã, dia em que Portugal defronta a Suíça, nos oitavos de final do Mundial. Num vídeo partilhado por Kátia Aveiro, a irmã do craque, Dolores explica: "Eu não vou jogar, mas o meu filho joga". (Vídeo Instagram Kátia Aveiro)