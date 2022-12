Mãe de Ronaldo vai à piscina no Qatar e quase deseja que ganhe o Sporting... em vez de Portugal

A carregar o vídeo ...

Dolores Aveiro, que não sabe nadar, acedeu ir à piscina com a filha Kátia, que a desafiou a falar do seu medo da água e do jogo da Seleção Nacional. A mãe de Ronaldo ia a dizer que queria ver o Sporting ganhar... mas corrigiu a tempo! Depois, Dolores ainda conheceu um funcionário que lhe apresentou um café muito especial. (Vídeo Instagram Kátia Aveiro)