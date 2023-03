A carregar o vídeo ...

Aos 38 anos, Andrés Iniesta vive os últimos momentos de carreira no Japão, onde vai atuando a espaços no Vissel Kobe, o clube que representa desde 2018. Este domingo, diante do Yokohama, entrou a 15 minutos do final e foi a tempo de, mesmo que a um ritmo baixo, mostra toda a sua magia.