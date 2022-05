Magui Corceiro nega caso com Porro: «Se eu quiser estar aos beijinhos com alguém não vai ser para toda a discoteca ver»

A carregar o vídeo ...

Margarida Corceiro reagiu nas redes sociais à polémica instalada depois de ter recebido uma camisola de Pedro Porro no final do jogo com o Santa Clara e de ter sido divulgado um vídeo em que ambos parecem estar juntos numa discoteca. "Está a deixar-me numa posição chata, ao João também e a outras pessoas", refere a atriz, que revela ter conhecido o jogador leonino "há uns meses de uma maneira um bocadinho inesperada", tendo ficado "muito amigos". Magui refere ainda que recebeu ameaças de morte. Recorde-se que o jogador leonino também já negou que exista um caso entre os dois.