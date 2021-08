Mais cadeiras e já com marcas: assim está o Estádio de Alvalade à espera dos adeptos

A carregar o vídeo ...

O Sporting está a ultimar os preparativos para a estreia no campeonato, na receção de sexta-feira ao Vizela, encontro que marca, igualmente, o regresso do público às bancadas. Nesse sentido, não só existem mais cadeiras verdes em Alvalade, nas centrais nascente e ponte, tanto no primeiro como no segundo anel; como estas já têm lugares marcadas, um dos requisitos para que o estádio tenha 33% da sua lotação no duelo da 1ª jornada da Liga Bwin, de forma a garantir o distanciamento físicos entre os adeptos [Facebook: Sport Relva Turf Solutions & Engineering]