Mais um ato vergonhoso: adepto atira banana a Richarlison em jogo particular do Brasil

Numa altura em que o racismo tem estado na ordem do dia, depois do que se tem passado com Vinícius Júnior, do Real Madrid, outro ato vergonhoso voltou a acontecer num estádio de futebol. Desta feita no Parque dos Príncipes, em Paris, onde decorre o particular entre Brasil e Tunísia. Aos 19 minutos, Richarlison marcou o segundo golos dos brasileiros e, enquanto festejava com os companheiros, um adepto atirou uma banana para o relvado. [Vídeo: Carrusel Deportivo]