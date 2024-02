A carregar o vídeo ...

A ‘máscara’ de Gyökeres, festejo celebrizado pelo goleador do Sporting, já chegou além-fronteiras. Prova disso o gesto de Fábio Nunes, ala português do Widzew Lodz, que marcou um dos golos no triunfo frente ao Lodzki (2-0), no campeonato polaco, e celebrou-o… assim. Ora veja!