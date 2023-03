A carregar o vídeo ...

Chama-se Iván Morante, tem 22 anos e esta época trocou o Real Madrid Castilla pelo Ibiza. Já disputou 29 jogos, mas apenas no mais recente, diante do Burgos - vitória por 2-0 -, marcou o seu primeiro golo. Mas... se é para fazer esperar, que seja com obras de arte destas, não é verdade?