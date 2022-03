A carregar o vídeo ...

Muitas gargalhadas na sala de imprensa. Abel Ferreira protagonizou um momento de boa disposição na conferência após o jogo do Palmeiras com o Ituano ( triunfo por 2-0 ). O treinador referiu-se ao adversárico como Itaú, nome de um maiores bancos do Brasil. Horas depois, a referida instituição financeira reagiu com muito fair play mudando o nome nas redes sociais para "Ituan, ops Itaú".