Mais uma noite de destruição na Albânia: ultras do Dínamo Zagreb juntaram-se aos da Roma em 'auxílio' para os confrontos

A polícia foi o alvo preferencial em Tirana, local onde se disputa a final da Liga Conferência esta quarta-feira. Pela segunda noite consecutiva, houve registo de confrontos e, desta vez, os 'ultras' da Roma contaram com a ajuda dos do Dínamo Zagreb para dar uma 'mãozinha' a espalhar destruição naquela cidade da Albânia. Referi-se que os croatas não vão a jogo hoje, ao contrário da Roma e do Feyenoord.