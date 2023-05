Mais viral é impossível: o jovem adepto que alega ter 24 anos e que brilhou antes do Real Madrid-Man. City

A carregar o vídeo ...

O Real Madrid-Manchester City (1-1) desta terça-feira animou os adeptos instantes antes do apito inicial, ainda fora do Santiago Bernabéu, altura em que um jovem adepto dos merengues resolveu 'brilhar' num direto do jornal 'Marca', fazendo uma análise ao jogo e aos craques dos citizens (especialmente Haaland e De Bruyne). O momento tornou-se viral rapidamente e já são muitos os que dizem que este fã... não tem os 24 anos que alega ter. (: 'Marca')