'Malandrice' de Messi viraliza: argentino ajeitou a bola 5 vezes antes de marcar de livre

Diante do FC Dallas, Leo Messi brilhou com mais um grande golo de livre, mas aquilo que também ficou e hoje está a dar que falar nas redes sociais foi mesmo a 'malandrice' do argentino na hora de cobrar essa falta. O camisola 10 do Inter Miami ajeitou a bola em cinco ocasiões, colocando-a sempre um pouco mais para dentro para ficar ao seu jeito, isto enquanto, de cada vez que a mexia, dava um olhar ao árbitro...