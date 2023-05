A carregar o vídeo ...

O Manchester City partilhou este sábado um vídeo dos bastidores do título de campeão inglês, no qual mostra os altos e baixos da temporada. Desde o arranque positivo, aos momentos menos bons, onde Rúben Dias surge a dar um discurso arrepiante, está aqui tudo o que se viveu no Etihad... em 180 segundos.