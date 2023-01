Man. United-Everton: De Gea fica muito mal na fotografia no golo do empate

A carregar o vídeo ...

Depois de uma entrada fulminante na partida (com golo de Antony logo ao minuto 4), o Manchester United sofreu o golo do empate num lance em que o guarda-redes De Gea ficou muito mal visto. Uma péssima abordagem do espanhol permitiu que Conor Coady encostasse para o fundo das redes dos red devils e fizesse o 1-1 no marcador. [Vídeo: Emirates FA Cup]