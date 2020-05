A carregar o vídeo ...

O defesa do FC Porto, Manafá pede para os adeptos seguirem as recomendações da DGS e não se deslocarem nem ao centro de treinos nem ao estádio, assistindo aos jogos pela televisão, no âmbito da acção de sensibilização lançada pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Liga Portugal para garantir um regresso em total segurança do futebol.