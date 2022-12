Manchester City: Guardiola afasta jogador que veio do Mundial com "excesso de peso"

A carregar o vídeo ...

Kalvin Phillips foi afastado por Pep Guardiola depois de se apresentar nos trabalhos do Manchester City com "excesso de peso", na sequência da sua participação no Mundial'2022, ao serviço da Inglaterra. O médio de 27 anos já tinha falhado o duelo com o Liverpool para a Taça da Liga e também não deve atuar frente ao Leeds, no dia 28, para a Premier League.

"Não está lesionado, chegou com excesso de peso. Porquê? Não sei. Só sei que não chegou em condições de treinar e de jogar. Quando estiver pronto, voltará, pois precisamos muito dele", disse o treinador dos citizens, adiantando que teve uma "conversa privada" com o futebolista quando questionado sobre se estava desiludido com o seu atleta.