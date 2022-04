A carregar o vídeo ...

Ao 7.º minuto do encontro de ontem com o Manchester United, os adeptos do Liverpool e os red devils que estavam em Anfield aplaudiram em uníssono, como forma de homenagear Cristiano Ronaldo. Recorde-se que o craque português, que não esteve na partida, perdeu um dos filhos gémeos que Geogina Rodríguez esperava. (Vídeo Manchester United)