Manel Kape brilha no regresso ao UFC e celebra à Cristiano Ronaldo

Um ano depois da sua última luta, e com vários cancelamentos de combates pelo meio, Manel Kape voltou esta madrugada da melhor forma aos octógonos, ao superar de forma convincente o checo David Dvorak no UFC Vegas 66. O lutador lusoangolano venceu na decisão dos juízes, isto depois de uma luta na qual esteve sempre no domínio perante um opositor que entrava na luta com ligeiro favoritismo. Com esta vitória, o 'StarBoy' irá subir na hierarquia da sua categoria no UFC, devendo saltar do atual 12.º posto para bem dentro do top-10. Esta foi a terceira vitória consecutiva do lutador de 29 anos, que tinha entrado no UFC com duas derrotas consecutivas.